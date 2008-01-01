"Окжетпес" вылетает, "Каспий" остается? Какой будет борьба за выживание в КПЛ

Чемпионат Казахстана возобновляется и одна из главных интриг сезона - какая из команд отправится в первую лигу. Корреспондент Vesti.kz
представляет превью к играм с участием аутсайдеров и оценивает шансы каждого на спасение.
"Тараз"
, 8 место, 16 игр, 17 очков
Календарь на финише
: 21 ноября - "Жетысу", 24 ноября - "Каспий", 27 ноября - "Тобол", 30 ноября - "Шахтер"
У "Тараза" достаточно непростой календарь поскольку все их соперники будут мотивированы с турнирной точки зрения. "Жетысу" и "Шахтеру" необходимо подняться как можно выше, поскольку перед ними стоят определенные задачи. "Тобол" имеет уникальный шанс стать вторым и это очень важная цель для Григория Бабаяна. "Каспий" - прямой соперник "Тараза" в борьбе за выживание, тут очевидно будет бескомпромиссная игра. Преимущество "Тараза" в опытном тренерском штабе, который умеет мобилизовать команду в стрессовой ситуации.
"Кызыл-Жар"
, 9 место, 16 игр, 16 очков
Календарь на финише:
21 ноября - "Кайрат", 24 ноября - "Ордабасы", 27 ноября - "Кайсар", 30 ноября - "Астана"
Когда мы говорили про непростой отрезок для "Тараза", в "Кызыл-Жаре" в ответ на это могут улыбнуться с долей грусти. У петропавловского клуба все соперники - это представители Казахстана в еврокубках в этом сезоне. Да, в какой-то степени не мотивирован "Кайрат", но даже не в оптимальной обойме алматинский клуб выглядит большим оппонентом для "Кызыл-Жара". У "Кайсара" не будет многих игроков и возможно тут они смогут набрать очки, а вот с "Ордабасы" и "Астаной" будет как никогда сложно, ведь оба клуба ведут борьбу за место в тройке.
"Каспий",
10 место, 16 игр, 11 очков
Календарь на финише:
21 ноября - "Окжетпес", 24 ноября - "Тараз", 27 ноября - "Шахтер", 30 ноября - "Жетысу"
Очень много лестных слов звучат про "Каспий", их стиль игры, но в итоге они все равно являются одними из главных претендентов на вылет. Однако календарь у "Каспия" не то, чтобы легкий, но скажем так - он дает им шансы. Вот вам два прямых стыка с конкурентами - "Окжетпесом" и "Таразом", выигрываете и возможность на сохранение прописки повышается в разы. Но именно сейчас для "Каспия" пришел момент, когда надо показать не только комбинационный футбол, продуманные розыгрыши стандартов, но и характер, поскольку в двух ближайших матчах их наверняка ждет настоящая рубка.
"Окжетпес"
, 11 место, 17 игр, 11 очков
Календарь на финише
: 21 ноября - "Каспий", 24 ноября - "Тобол", 30 ноября - "Ордабасы"
Но, пожалуй, самое тяжелая ситуация у главного аутсайдера. "Окжетпес" играет прямой стык с "Каспием", а также с двумя командами из верхней четверки. Вполне вероятно, что "Окжетпес" все-таки наберет какие-то очки в этих играх, но в отличии от того же "Каспия" их календарь сложнее и короче, у них нет еще одной дополнительной игры для потенциального набора очков. В этом году "Окжетпес" не выглядит боевой, сверхмотивированной командой, которая готова бороться за положительный результат до последних секунд. Увы, но большинство обстоятельств говорят о том, что команда Андрея Карповича покинет высший дивизион.
Прогноз редакции Vesti.kz: вылет "Окжетпеса"