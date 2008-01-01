Тренер участника Лиги Европы от Казахстана назвал своих преемников

Главный тренер "Кайсара" Стойчо Младенов
рассказал KazFootball.kz
о том, кого хотел бы видеть в качестве наставника команды после своего ухода.
"Я сделал свое предложение, чтобы мой помощник Канат Шеримбетов продолжил работу. Видел, он все знает про команду и может дать ей развиваться. Есть еще главный тренер "Байконура" Ерлан Шойтымов, с которым была синхронная работа. Его работа тоже видна. Очень хороших ребят подготовил для основной команды. Эти два специалиста могут дальше развивать проект под названием "Кайсар", - сказал Младенов.
63-летний болгарин работает в "Кайсаре" с ноября 2016 года. До этого тренировал "Атырау". С кызылординским клубом он завоевал Кубок страны в 2019 году, что позволило "волкам" дебютировать в этом сезоне в Лиге Европы со второго отборочного раунда. На этой стадии его подопечные проиграли кипрскому АПОЭЛу (1:4).
В 2019-м Младенов был признан лучшим тренером КПЛ.