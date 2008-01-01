Снежная гонка за медали и борьба за выживание. Превью к 19-му туру КПЛ

21 ноября, после паузы на матчи сборных, возобновится КПЛ-2020
. Исход некоторых встреч 19-го тура может повлиять на распределение мест как в медальной группе, так и в зоне вылета. Игры пройдут в непростых погодных условиях - в Алматы и Талгаре уже несколько дней морозно и накануне тура идет снег, сообщает корреспондент Vesti.kz
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"Шахтер" - "Астана"
"Астана" ведет борьбу с "Тоболом" за серебряные награды чемпионата. Костанайцы, у которых 32 балла, пропускают тур. Столичный клуб, набравший 27 очков, в случае победы над "Шахтером" приблизится к конкуренту и по потерянным очкам может сохранить паритет с "Ордабасы", у которого также 27 баллов и четвертое место.
"Шахтер" набрал 23 балла и располагается на пятом месте. От призовой зоны "горняков" отделяет четыре очка. В случае успеха они могут приблизиться к ней на минимальное расстояние. Матч обещает быть бескомпромиссным.
В первом круге соперники сыграли вничью - 1:1. В двух последних матчах "Астана" проиграла с одинаковым счетом 0:1 - "Кайрату" и "Таразу". "Шахтер", наоборот, обе последние встречи выиграл, у "Окжетпеса" - 2:1 и "Тараза" - 4:2.
Матч состоится на стадионе "Жас Кыран".
"Ордабасы" - "Кайсар"
Шымкентский клуб, перед которым стоит задача завершить чемпионат в призовой тройке, делит третье-четвертое место с "Астаной". У обоих клубов по 27 очков. При этом шымкентцы сыграли на матч больше. В матче с "Кайсаром", состав которого покинули
ряд лидеров, у "Ордабасы" есть прекрасная возможность набрать максимальное количество очков.
В первом круге соперники сыграли вничью - 1:1. В двух последних встречах "Ордабасы" разгромно проиграл "Тоболу" - 0:3 и уступил в чемпионском матче "Кайрату" - 1:3. "Кайсар", набравший 21 балл и занимающий седьмое место, перед перерывом отобрал очки у "Кайрата", который играл уже в ранге чемпиона КПЛ-2020. Последний раз кызылординцы побеждали 22 октября в матче 14-го тура с "Шахтером" (2:0).
Матч "Ордабасы" - "Кайсар" пройдет на поле Академии имени Тимура Сегизбаева.
"Жетысу" - "Тараз"
"Жетысу" набрал 22 очка и теоретически может побороться за попадание в тройку. От призовой зоны талдыкорганцев отделяет пять баллов.
"Тараз" набрал 17 баллов и занимает восьмое место. В первом круге "Жетысу" выиграл у жамбыльцев со счетом 2:0 благодаря двум пенальти.
Встреча соперников пройдет на базе национальных сборных в Талгаре.
"Кайрат" - "Кызыл-Жар СК"
Алматинцы, досрочно решившие задачу по завоеванию чемпионства, могут теперь наслаждаться футболом, беречь лидеров и дать шанс молодым.
"Кызыл-Жар СК" занимает девятое из 11-ти мест, набрав 16 очков. От зоны вылета петропавловцев отделяет пять баллов. В первом круге "Кайрат" одержал минимальную победу (1:0).
Матч пройдет на Центральном стадионе.
"Каспий" - "Окжетпес"
Оба клуба делят предпоследнюю и последнюю строчки турнирной таблицы, набрав одинаковое количество очков - по 11. При этом у "Окжетпеса" на один матч больше.
В первом круге соперники завершили матч боевой ничьей - 2:2. Скандальная встреча ознаменовалась дисквалификацией наставника "Окжетпеса" Андрея Карповича
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Победа одного из клубов в предстоящей игре позволит на некоторое время обезопасить себя от пребывания в опасной зоне. В то же время кокшетаусцы по потерянным очкам уступают актаускому клубу.
Матч состоится на стадионе "Жас Кыран".
Напомним, "Кайрат" досрочно завоевал чемпионство. Сейчас у алматинцев 45 баллов. Турнирная таблица приведена по этой ссылке
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