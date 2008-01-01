"Астана" может подписать несколько казахстанских футболистов и обновить состав

В ближайшее трансферное окно "Астана" планирует обновить казахстанский блок игроков, сообщает корреспондент Vesti.kz. Столичный клуб проявляет интерес сразу к нескольким футболистам сборной Казахстана.
У многих опытных игроков "Астаны" завершаются контракты в этом году, в их числе Дмитрий Шомко, Юрий Логвиненко, Алексей Щеткин, Дмитрий Непогодов.
В качестве замены и обновления состава "Астана" рассматривает кандидатуры: молодого вратаря Мухаммеджана Сейсена из "Тараза", защитников Темирлана Ерланова из "Тобола" и Багдата Каирова из "Кайсара", латераля с казахстанскими корнями, выступающего в РПЛ, Роберта Бауэра, полузащитников Асхата Тагыбергена и Владислава Васильева, а также нападающего "Жетысу" Айбара Жаксылыкова.
Напомним, что в этом сезоне "Астане" впервые за шесть лет не удалось завоевать чемпионский титул КПЛ, а также пробиться в групповую стадию еврокубков. На данный момент команда Андрея Тихонова занимает третье место в чемпионате Казахстана, набрав 27 очков после 16 игр.