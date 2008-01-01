В "Ордабасы" назвали бюджет на 2020 год и задачи в КПЛ

Алишер Абдулин

ФК "Ордабасы" по итогам текущего сезона должен войти в тройку призеров КПЛ-2020, сообщили корреспонденту Vesti.kz в Управлении физической культуры и спорта Шымкента. Также был озвучен бюджет клуба.



"С Акционерным обществом "Профессиональный футбольный клуб "Ордабасы" был составлен договор на сумму 6 миллиардов 250 миллионов тенге.



Однако в связи карантинными ограничениями в сентябре этого года при уточнении городского бюджета на 2020-2022 годы были сокращены 1 миллиард 472 миллиона 708 тысяч тенге.



В данное время ведется работа по перенаправлению (переориентации) сокращенных средств на массовый спорт", - ответили в Управлении на запрос редакции.



Что касается задач, стоящих перед ФК "Ордабасы", то там сообщили следующее:



"В этом году главная задача футбольного клуба "Ордабасы" - войти в

тройку лучших команд премьер-лиги чемпионата Казахстана", - подчеркнули в организации.



Отметим, "Ордабасы" по итогам 18 туров занимает четвертое место, набрав наряду с "Астаной" 27 очков. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.