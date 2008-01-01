В ОАЭ оказались недовольны игрой Исламхана и потребовали найти ему замену

В ОАЭ высказались о вероятном уходе полузащитника сборной Казахстана по футболу Бауыржана Исламхана
из "Аль-Айна"
по причине проваленного допинг-теста. Вот что по этому поводу пишет Аlbayan.ae
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"Аль-Айн" достиг соглашения о расторжении контракта с Исламханом по взаимному согласию из-за инцидента с допингом, который привел к его отстранению от игр Азиатской футбольной конфедерацией до тех пор, пока не будет исследован повторный анализ игрока.
Несмотря на то, что официально нет информации об уходе игрока, по словам официальных лиц "Аль-Айна" можно судить о том, что клуб уже находится на пути к прекращению сотрудничества с казахстанцем и ищет ему замену. При этом Исламхан не продемонстрировал того уровня, который соответствует амбициям "Аль-Айна", а в последнее время он подвержен к травмам, что вкупе обернулось критикой в его адрес со стороны поклонников клуба и специалистов.
"Аль-Айн" заключил контракт с Исламханом в январе этого года, а летом продлил его на три года. За команду он провел 18 матчей, в которых забил два гола, что не впечатлило болельщиков "Аль-Айна", которые требовали его замены", - говорится в тексте.
Напомним, что Исламхан сдал
положительный допинг-тест после матча азиатской Лиги чемпионов "Аль-Садд" - "Аль-Айн", в результате чего был отстранен от дальнейших игр.