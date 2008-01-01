"Астана" задумала подписать футболиста сборной Казахстана за миллион евро

Защитник "Тобола" Темирлан Ерланов
является одной из главных трансферных целей "Астаны"
, сообщает Meta-ratings.kz
.
Отмечается, что руководство столичного клуба намерено усилить оборону 27-летним игроком сборной Казахстана. Контракт Ерланова с "Тоболом" истекает в конце сезона, а о новом соглашении стороны пока не договорились.
Ерланов перешел в "Тобол" из "Ордабасы" в конце 2019 года, был основным игроком костанайцев. До этого он защищал цвета "Востока".
В нынешнем сезоне Ерланов провел 19 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в миллион евро.
Напомним, что "Астана" также заинтересовалась
кандидатом в сборную Казахстана из "Кайсара".