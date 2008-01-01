"Астана" задумала подписать футболиста сборной Казахстана за миллион евро

В нынешнем сезоне он сыграл 19 матчей.

Фото: КФФ©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 17:14
Защитник "Тобола" Темирлан Ерланов является одной из главных трансферных целей "Астаны", сообщает Meta-ratings.kz.

Отмечается, что руководство столичного клуба намерено усилить оборону 27-летним игроком сборной Казахстана. Контракт Ерланова с "Тоболом" истекает в конце сезона, а о новом соглашении стороны пока не договорились.

Ерланов перешел в "Тобол" из "Ордабасы" в конце 2019 года, был основным игроком костанайцев. До этого он защищал цвета "Востока".

В нынешнем сезоне Ерланов провел 19 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в миллион евро.

Напомним, что "Астана" также заинтересовалась кандидатом в сборную Казахстана из "Кайсара".
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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 17:14
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