"Астана" заинтересовалась кандидатом в сборную Казахстана

Воспитанник "Актобе" Багдат Каиров
входит в сферу интересов "Астаны"
, написал журналист Айдын Кожахмет на своей странице в Instagram
.
Отмечается, что руководство столичного клуба планирует усилить им фланги обороны. У Каирова закончился контракт с "Кайсаром"
, и он находится в статусе свободного агента.
В нынешнем сезоне Каиров стал основным игроком "Кайсара" и сыграл 17 матчей в КПЛ. Также на его счету одна игра в Лиге Европы, где "волки" дебютировали во втором квалификационном раунде. Футболист несколько раз попадал на карандаш тренеров сборной Казахстана.