"Астана" заинтересовалась кандидатом в сборную Казахстана

Он находится в статусе свободного агента.

Фото: ФК "Кайсар"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 16:36
Воспитанник "Актобе" Багдат Каиров входит в сферу интересов "Астаны", написал журналист Айдын Кожахмет на своей странице в Instagram.

Отмечается, что руководство столичного клуба планирует усилить им фланги обороны. У Каирова закончился контракт с "Кайсаром", и он находится в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне Каиров стал основным игроком "Кайсара" и сыграл 17 матчей в КПЛ. Также на его счету одна игра в Лиге Европы, где "волки" дебютировали во втором квалификационном раунде. Футболист несколько раз попадал на карандаш тренеров сборной Казахстана.
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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 16:36
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