Экс-нападающий сборных Сербии и Черногории уйдет из клуба КПЛ

Он забил два гола в этом году.

Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 16:08

Балканский форвард кокшетауского "Окжетпеса" Марко Обрадович в декабре покинет команду, сообщает корреспондент Vesti.kz. 29-летний футболист решил продолжить карьеру в другом клубе.
 

В текущем сезоне КПЛ Обрадович сыграл за синегорцев 10 матчей и забил два гола. В клуб из Кокшетау он перешел минувшей зимой.
 

Футбольную карьеру Обрадович начал в 2009 году в бельгийском клубе "Эйпен". Марко выступал за такие команды, как "РФК Серен" (Бельгия), "Радник" (Босния и Герцеговина), "Актобе", "Енисей" (Россия) и "Торпедо-БелАЗ" (Беларусь). За "Актобе" форвард забил два гола и отдал одну голевую передачу в 14 играх КПЛ-2017.
 

Обрадович имеет двойное гражданство и в разное время выступал за юношеские сборные Сербии и Черногории.
 

После 18 туров КПЛ "Окжетпес" занимает последнее, 11-е место и имеет в своем активе 11 очков.

Метки:
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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 16:08
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