Экс-нападающий сборных Сербии и Черногории уйдет из клуба КПЛ

Балканский форвард кокшетауского "Окжетпеса" Марко Обрадович в декабре покинет команду, сообщает корреспондент Vesti.kz. 29-летний футболист решил продолжить карьеру в другом клубе.



В текущем сезоне КПЛ Обрадович сыграл за синегорцев 10 матчей и забил два гола. В клуб из Кокшетау он перешел минувшей зимой.



Футбольную карьеру Обрадович начал в 2009 году в бельгийском клубе "Эйпен". Марко выступал за такие команды, как "РФК Серен" (Бельгия), "Радник" (Босния и Герцеговина), "Актобе", "Енисей" (Россия) и "Торпедо-БелАЗ" (Беларусь). За "Актобе" форвард забил два гола и отдал одну голевую передачу в 14 играх КПЛ-2017.



Обрадович имеет двойное гражданство и в разное время выступал за юношеские сборные Сербии и Черногории.



После 18 туров КПЛ "Окжетпес" занимает последнее, 11-е место и имеет в своем активе 11 очков.