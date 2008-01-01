Сборники и легионеры. Девять футболистов покинули "Кайсар"

Пять легионеров и четыре казахстанца покинули кызылординский "Кайсар", сообщает KazFootball.kz.
Отмечается, что у сербского защитника Александра Станисавлевича (14 матчей в сезоне), мозамбикского полузащитника Артура Режинальдо (17 матчей, 2 гола), камерунского хавбека Кларенса Битанга (17 матчей), грузинского нападающего Элгуджи Лобжанидзе (13 матчей, 8 голов) и болгарского форварда Александра Колева (13 матчей) истекли контракты и они покинули команду до завершения сезона премьер-лиги.
У Елдоса Ахметова (3 матча) и Марка Гурмана (17 матчей) также завершились сроки действия контрактов.
Арендные соглашения Куаныша Калмуратова (2 матча) из "Атырау" и Александра Марочкина (16 матчей) из "Тобола" также завершились.
Максим Федин (12 матчей) пробудет до конца сезона в "Кайсаре", как и главный тренер Стойчо Младенов. Команда к оставшимся играм будет привлекать молодых футболистов.
В КПЛ-2020 кызылординская команда идет на седьмом месте, набрав 21 балл в 17 играх. Турнирная таблица приведена по этой ссылке.