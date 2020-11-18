"Кайрат" заслужил чемпионство". Эрич - о тяжелом сезоне "Астаны", Билеке, Тихонове и лучшем игроке КПЛ

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- Для нас непривычно, что сейчас мы не боремся за титул. Обычно в это время мы время выигрывали чемпионство и выступали в еврокубках. Это трудный год, сначала ситуация с коронавирусом, потом все перебрались в один город. Но я хочу поздравить "Кайрат" с заслуженным чемпионством, они это доказали в том числе в двух личных встречах с нами. Но для нас сезон еще не закончен, у нас идет борьба, чтобы мы остались в тройке. Думаю, в этом году мы все, футболисты, тренеры, руководство должны разделить вину, мы все виноваты, что случился такой сезон. Я в очередной раз хочу извиниться перед всеми болельщиками "Астаны". Мы играем за самый большой клуб Казахстана, все что мы сделали раньше быстро забывается, это уже история, да было приятно выигрывать титулы и выступать в еврокубках, но мы должны смотреть в будущее.
О конкуренции с Непогодовым
- Учитывая мой возраст и то, что "Астана" большой клуб, это нормально, когда в команду приходит еще один вратарь. Дима Непогодов - вратарь сборной, он подтвердил свой уровень в "Тоболе" и "Ордабасы". У нас сильная конкуренция, но у нас очень хорошие отношения. В "Астане" всегда была конкуренция среди вратарей, раньше был Мокин, и это нормально, в большом клубе должны быть три хороших вратаря.
О многочисленных легионерах из бывшей Югославии
- Иногда в обороне у нас действительно сразу четыре игрока с Балкан и я думал: на каком языке мне с ними говорить, на русском или сербском? В итоге решил, что всегда буду говорить на русском.
О Билеке в "Астане"
- Михал тренер сборной, раньше он тоже работал в сборных, и я думаю, если он был в таких командах, значит у него есть качества. Возможно, он смотрел по-другому на построение, формацию команды, хотел что-то поменять.
Самое легкое сейчас сказать - Билек виноват, он плохой, но есть много других факторов - пандемия, неопределенность с местом для тренировок. Еще раз повторюсь, мы - семья и поэтому все виноваты.
Возможно, Билек мягче относился к нам, думал по-европейски, но здесь чуть по-другому, всегда надо держать дисциплину.
О трудном сезоне
- Мы потеряли много очков против маленьких команд. После таких матчей как с "Таразом" (0:1) бывает, что ты думаешь: "Когда этот сезон уже закончится". Это все наверное накапливается, не живешь в своем городе, четыре месяца в гостинице, тренируешься на разных полях и еще такие результаты, все это приводят к мысли, что скорее бы все это закончилось.
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