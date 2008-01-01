У главного тренера "Актобе" появился конкурент

Вернувшийся в КПЛ "Актобе" по-прежнему рассматривает возможность назначения главным тренером молодого специалиста из-за рубежа, несмотря на неудачный опыт работы с Владимиром Маминовым, сообщает Meta-ratings.kz.



Отмечается, что клуб ведет переговоры с белорусом Алексеем Багой и россиянином Дмитрием Кириченко и готов пойти на эксперименты. При этом бюджет "Актобе" может быть увеличен до 4 миллиардов тенге. Также перед молодым тренером будет стоять задача попадания в еврокубки.



Бага в настоящее время трудится в литовском "Жальгирисе", а ранее неудачно тренировал белорусский БАТЭ. Что касается Кириченко, то он недолгое время работал в "Уфе", а затем был отправлен в отставку в связи с неудачными результатами.



При этом журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале написал следующее: "Белорусский специалист Алексей Бага сегодня попрощался с игроками литовского "Жальгириса". Несмотря на завоеванные на днях золотые медали и путевки в Лигу чемпионов, он покинул клуб.



До этого у него состоялась встреча с представителем "Актобе" в Москве, на которой стороны договорились обо всем. Но официально о контракте тренера с "красно-белыми" будет сообщено лишь после того, как кандидатура Баги будет одобрена попечительским советом клуба".



Ранее отмечалось, что клуб уже определился с главным тренером, сделав выбор в пользу Баги.



Напомним, "Актобе" вернулся в казахстанскую премьер-лигу спустя год после вылета в первый дивизион.