Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" сравнил уровень чемпионатов Казахстана и Узбекистана

Российский специалист Андрей Канчельскис поделился своим мнением об уровне чемпионатов Казахстана и Узбекистана. По его мнению, узбекистанский будет посильнее.



"После российского и украинского первенства чемпионат Узбекистана делит третье место с Казахстаном. Даже, наверное, узбекский чемпионат предпочтительнее, потому что в нем борются за чемпионство гораздо больше команд, чем в Казахстане", - приводит его слова телеграм-канал "Дай Ударить".



51-летний Канчельскис в свое время поиграл за киевское "Динамо", донецкий "Шахтер", английские "Манчестер Юнайтед", "Эвертон", "Манчестер Сити" а также другие клубы. За сборную России провел 36 игр и забил четыре гола в период 1992-1998 годов.



В качестве тренера работал с командами "Торпедо-ЗИЛ", "Уфа", "Волга" и "Солярис". В Узбекистане возглавлял "Навбахор" (2018-2019, 2019-2020).