Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" сравнил уровень чемпионатов Казахстана и Узбекистана

Российский специалист Андрей Канчельскис поделился своим мнением об уровне чемпионатов Казахстана и Узбекистана. По его мнению, узбекистанский будет посильнее.
"После российского и украинского первенства чемпионат Узбекистана делит третье место с Казахстаном. Даже, наверное, узбекский чемпионат предпочтительнее, потому что в нем борются за чемпионство гораздо больше команд, чем в Казахстане", - приводит его слова телеграм-канал "Дай Ударить".
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