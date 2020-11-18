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"Я вижу в глазах у игроков потухшее состояние". Тихонов - о своем будущем в "Астане", проигрыше "Кайрату" и уровне КПЛ

Команду он принял в октябре.

"Я вижу в глазах у игроков потухшее состояние". Тихонов - о своем будущем в "Астане", проигрыше "Кайрату" и уровне КПЛ
Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Главный тренер "Астаны" Андрей Тихонов в интервью Sputnik Казахстан вспомнил столичный "Локомотив" образца 2009 года, рассказал о своем будущем и упущенном чемпионстве, а также ответил на другие вопросы.

Об "Астане"


- Андрей Валерьевич, давайте начнем сначала. Как получили предложение от "Астаны" и как долго думали над ним?

- Со мной связалось руководство "Астаны" буквально накануне моего 50-летия. Сказали, что видят меня главным тренером, но решение нужно принимать очень быстро. Спросил, с чем связана такая спешка, ответили, что в команде есть определенные проблемы, в срочном порядке ищут тренера. Объяснили, что много сборников, не было хорошего тренировочного процесса, поэтому я понимал масштаб проблем.

Когда приехал в клуб, увидел, что много травмированных и не было стабильной системы тренировок, поэтому нельзя говорить о хорошем функциональном состоянии команды на тот момент. Первые четыре дня мы потратили на то, чтобы привести команду в более-менее приемлемое физическое состояние. У команды есть хорошие и качественные футболисты, по итогу мы расставили игроков по их позициям, потому что если умный футболист понимает, что от него хочет тренер, он даст нужный результат. Однако повторюсь, что ресурса у нас на тот момент не было - всего 11 игроков плюс Пиерос Сотириу, который всего несколько дней тренировался. И все - остальные были молодые ребята, чьих возможностей я не знал.

- Как оцениваете ваш первый матч во главе "Астаны" против прямого конкурента "Тобола"?

- Повторюсь, что мы были не в лучшем состоянии и физической готовности. Что касается матча, то у нас не было много моментов, больше проводили время в обороне. Это зависит от футбольного восприятия тренерских идей - сейчас то, что мы хотим, не все получается. Нам нужны время и возможность стабилизировать состав. "Тобол" мы обыграли: кто-то скажет, что повезло, но я бы сказал, что у них не было стопроцентных моментов. Мы очень хорошо сыграли в командной обороне.

Потом у нас через три дня прошла игра с "Окжетпесом". Не было возможности тренировать ребят, только восстановительная работа. Тяжело, когда график игр через три дня, а у нас всего 11 готовых футболистов. В мачте с "Окжетпесом" не до конца здоровый Радакович потянул мышцу. Из-за нехватки игроков Логвиненко и Бейсебеков играли не на своих позициях. Играли строго на сильных качествах футболистов - они умеют слушать, и они услышали, что мы от них хотим.

- На данный момент главный матч "Астаны" под вашим руководством - это игра против "Кайрата". Что не получилось в том матче?

- "Кайрат" на ходу, команда бегущая, играет в высокий прессинг. Не скажу, что мы уступаем им по подбору футболистов, но на тот момент "Кайрат" был лучше готов. Плюс психологическое состояние - им было нужно всего несколько побед до чемпионства. Игра показала, что мы были хорошо готовы, имели неплохие возможности не проиграть тот матч. Забей Щеткин на 89-й минуте, была бы ничья. Мы играли до конца и боролись. Про судейство не буду говорить, но были моменты, которые могли повлиять на итоговый результат. При этом я не предъявляю претензий судьям, это их работа.

Дальше у нас игра с "Таразом". Такого "Тараза", сколько игр я смотрел, я не видел. Команда была очень мотивирована и агрессивна, они так до этого не играли. Они отдали нам мяч, мы играли в атаку, а их быстрые футболисты убегали в контратаку. Первый гол пропустили с ошибки. У нас были и выходы один на один, и хорошие моменты, на ничью мы точно наиграли. Где-то просто не хватило свежести головы, когда за 12 дней четыре игры.

Сейчас на международные игры сборных такая же ситуация - 60 процентов команды в своих сборных. По большому счету мы тренируем молодых ребят, которые прилетели из Нур-Султана, а также футболистов, многие из которых не являются игроками основного состава. В сборных сейчас идут решающие матчи, игроки вернутся после 18-го числа, Сигурьонссон - и вовсе почти в день игры, а 21-го у нас уже матч с "Шахтером".

Плюс за 10 дней у нас четыре игры, а у конкурентов три - снова преимущество не на нашей стороне. У нас очень тяжелая ситуация. По сути, за все время у меня было всего несколько тренировок, когда было 11-12 игроков, претендующих на стартовый состав. Поэтому невозможно говорить в таком графике о каком-то нормальном тренировочном процессе. Думаю, что ни один тренер не захотел бы оказаться в такой ситуации.

- Вам была поставлена задача на конец сезона, когда вы подписывали контракт?

- Мы все понимаем, на каком месте должна быть "Астана". Исходя из реалий, было обговорено добиться насколько возможно лучшего результата.

- Для вас сейчас принципиально второе или третье вы займете место, исходя из того, что оба места дают право играть в еврокубках?

- Конечно, принципиально - чем выше, тем лучше. Любой тренер и футболист, который хочет выигрывать, ставит самые высокие задачи. Однако мы не знаем бюджет на следующий год, у большинства игроков команды заканчиваются контракты. Этот психологический момент тоже влияет и на тренировки, и на игры. Все довольны, когда у всех контракт и команда выигрывает, сейчас тут такого нет. Я вижу в глазах у футболистов потухшее состояние - чемпионство упущено, игроки три-четыре месяца живут в гостиницах, соскучились по семьям.

- А вы знаете свои планы на следующий год? Остаетесь в "Астане"?

- Любой тренер зависим от результата и руководства. Если что-то пойдет не так, может быть выбрано другое направление - никто ни от чего не застрахован. Должность тренера - всегда расстрельная. Проигрывает тренер - выигрывают футболисты.

Мы говорим сейчас о четырех играх, которые у нас остались, - кто знает, что будет потом. У меня есть еще год контракта после этого сезона, но давайте говорить о том, что есть сейчас. У меня сейчас команда из двух частей - одни тут со мной, другие вернутся после сборных, и дай Бог, чтобы без травм.

Я думаю, как сейчас подготовить команду к "Шахтеру", потому что они показывают в последнее время агрессивную игру. Я пока не думаю о том, что будет дальше и кто будет собирать эту команду в следующем сезоне.

- Вы второй раз привлекаете молодых игроков к тренировкам "Астаны", понятно, что где-то это вынужденно происходит. Вам кто-то приглянулся?

- Есть хорошие ребята, правда, пока давайте без фамилий. С теми футболистами, которых клуб считает своим будущим, нужно продлевать контракты и отправлять в аренду, может, в первую лигу или даже команды премьер-лиги. Главное, чтобы они не сидели, а получали игровую практику.

О чемпионате Казахстана

- Чемпионат Казахстана играется в одной локации - на четырех стадионах в Алматы. Что думаете об этой идее? Устраивает ли вас качество полей, на которых играете?

- Хоккеисты летают же играть. Почему футболисты не могли летать из города в город? Если бы у "Астаны" было бы готово поле, я думаю, все матчи игрались бы там. В Нур-Султане закрытый стадион, хорошие условия для матчей. В Алматы же идет переход на стадионах с земли на синтетику, плюс поля разноразмерные.

Другой вопрос - то, что смогли сохранить чемпионат и провести его - это отлично. У всех поля одинаковые, так что ни у кого нет преимущества. Наверное, есть психологическое преимущество у "Кайрата", потому что они живут дома, играют на своих полях и своей базе, но о нем нельзя всерьез говорить. Поля для всех одинаковые. Поэтому могу сказать, что "Кайрат" заслуженно занял первое место, все по игре. При этом у многих были проблемы, "Астана" вообще не тренировалась, одно время только онлайн-занятия.

- В 2009 году вы играли за "Локомотив" из Астаны (ныне Нур-Султан), были его первым капитаном. Что памятно для вас из того времени?

- Многие команды помню - "Тобол", "Иртыш" и "Актобе", который тогда был вечным чемпионом. У нас тогда была интересная команда, мы никого не боялись и неплохо играли. Тогда я, Егор Титов, Андрей Карпович, который сейчас работает главным тренером "Окжетпеса" - у нас у всех был менталитет победителей. Помимо этого, был Максим Шацких, который у себя на Украине был супернападающим. У нас была очень качественная команда.

- Если говорить об уровне чемпионата, то как вы его оцениваете?

- Многие команды играют в три центральных защитника, это своего рода перестраховка, чтобы не проиграть. При этом "Кайрат" играет в агрессивное нападение, хорошо атакует. Значит, можно играть в такой футбол в Казахстане. Даже мы в не очень хорошем состоянии, играя в четыре защитника, регулярно создаем моменты у чужих ворот. А так очень много команд играет в закрытый футбол, поэтому игра не смотрится по телевизору.

Такая тактика, выбранная любым тренером, имеет право на жизнь. Я думаю, что такой закрытый футбол строится исходя из того, какие в твоем распоряжении есть футболисты. Я просто говорю свои мысли, не оценивая, кто прав, кто виноват.

- Ваше мнение о том, что футболисты из России, Армении и Беларуси не считаются легионерами? Помогает это или, наоборот, вредит чемпионату Казахстана?

- В 2009 году, когда мы тут играли, у нас были лимитчики - два молодых футболиста всегда должны быть на поле. Мы их как зеницу ока берегли, у нас таких всего четыре было, не дай Бог с ними что случится. Но это искусственный вопрос, если ты и так сильный футболист и у тебя есть желание, ты без помощи пробьешься. Поэтому искусственные лимиты - это не всегда хорошо. Продвигать молодых - это только поднимает на них цену, на них начинают зарабатывать. Когда в молодом возрасте большие зарплаты, то притупляется чувство футбола и понимание того, куда нужно стремиться.

- Василий Уткин назвал ваш переезд в Казахстан потерей тренерских амбиций. Что бы вы ему ответили?

- Ничего не скажу, у меня с Василием очень хорошие отношения. Он просто высказал свое мнение, которое имеет право на жизнь. Я воспринимаю работу в клубе, который шесть раз подряд был чемпионом своей страны, как шаг вперед. Не у каждого тренера будет такая возможность, поэтому мне понадобилось всего несколько часов, чтобы принять предложение "Астаны". Так что Василий просто высказался. Когда есть диалог и люди спорят - это хорошо. Плохо, когда ты со всеми соглашаешься и всем поддакиваешь.

- Вы - легенда "Спартака" и сборной России, высококлассный форвард. Не бывает на тренировках, что расстраиваетесь из-за того, что игроки не могут сделать то, что кажется для вас элементарным?

- В голове такие мысли есть, но любой тренер должен держать такие эмоции в себе. Если у кого-то что-то не получается, можно ему показать, но ни в коем случае не орать: "Как же так, вы не можете повторить".

Если ты несколько раз говоришь футболисту, что нужно сделать именно так, а он не может этого сделать, значит, нужно менять игрока. Обучать футболиста, которому за 25, простым вещам - не очень хорошо. Если ты с места не можешь сделать простую передачу, это просто говорит об уровне футболиста. С другой стороны, у игроков есть сильные и слабые стороны, поэтому тренер должен просто уметь использовать сильные качества футболистов.

- Вы застали Вагнера Лава как игрока ЦСКА, сейчас вы видите его игру в матчах за "Кайрат". Насколько он хорош сейчас?

- Мне кажется, как он был хорош, так и остался. Вагнер очень качественно выполняет свою роль в "Кайрате", цепляется за все мячи, хорошо двигается и отдает передачи. Вагнер хуже не стал.

Напомним, о назначении Тихонова "Астана" официально объявила 16 октября. Столичная команда идет на третьем месте, набрав 27 очков в 16 играх.

 

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Метки:
Футбол КПЛ-2020 Астана ФК Тихонов Андрей Кайрат ФК

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