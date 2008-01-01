Появилась информация по перспективам "Тобола" на следующий сезон КПЛ

Команда идет на втором месте.

Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 12:41

Руководство и тренерский штаб "Тобола" не обсуждали перспективы команды на будущий год, сообщает Meta-ratings.kz.

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Отмечается, что на сегодняшний день коллектив готовится к решающим играм чемпионата. Разговор с руководством области на предмет увеличения бюджета может состояться лишь по окончании сезона.

В этом году в связи с пандемией бюджет "Тобола" будет утвержден позже обычного срока. Все будет зависеть от экономической ситуации в регионе и ряда других факторов, среди которых возможное повторение режима самоизоляции в стране. Бюджет могут как увеличить, так и уменьшить.

С игроками, которые покинут команду, также определятся после завершения КПЛ-2020.

"Тобол" в текущем сезоне идет вторым в турнирной таблице с 32 очками после 17 игр. Отставание от уже оформившего чемпионство "Кайрата" составляет 13 баллов.

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Казахстан(футбол) КПЛ
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