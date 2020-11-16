Футболист "Астаны" заинтересовал "Локомотив". Агент ответил на вопрос о трансфере

Агент Михаил Лебедев, представляющий интересы полузащитника "Астаны" и сборной Беларуси Макса Эбонга, прокомментировал слухи об интересе к игроку со стороны российских клубов.

В частности, ранее появилась информация, что 21-летний футболист привлек внимание московского "Локомотива".

"Сейчас Макс играет в "Астане", и он счастлив находиться здесь. Конечно, про интерес российских клубов и "Локомотива" я слышал. Но на данный момент мы не получали официального предложения. Мы открыты для сотрудничества и обсуждения предложений", - передает слова агента Sport24.

До перехода в "Астану" Эбонг выступал за "Шахтер" из Солигорска. В текущем сезоне чемпионата Казахстана полузащитник провел 14 матчей. Также на его счету семь матчей за сборную Беларуси.