Андрей Тихонов прокомментировал слухи об увольнении из "Астаны"

Главный тренер ФК "Астана" Андрей Тихонов прокомментировал информацию о своей возможной отставке, которая ранее появилась в казахстанских СМИ.

В частности, сообщалось, что звезда российского футбола в ближайшее время может быть уволен со своего поста. Якобы руководство "Астаны" намерено провести серьезную чистку после сезона, который завершится в конце ноября.

"Я прочитал об этом так же в газетах, как и вы. Такие новости я не комментирую", - цитирует Тихонова "РБ".

Напомним, "Астана" под руководством Тихонова провела четыре матча, в двух из которых выиграла, а в двух - проиграла. Команда идет на третьем месте в турнирной таблице КПЛ и ведет борьбу за серебряные медали.

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