За седьмым чемпионством в КПЛ? Эрич ответил на вопрос о своем будущем в "Астане"

Вратарь "Астаны" Ненад Эрич в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал ситуацию относительно своего будущего. В частности, он рассказал, есть ли у него желание продолжить игровую карьеру.



"Да, у меня заканчивается контракт через полтора месяца. Пока ситуация по мне неизвестна, нам еще надо поговорить с руководством, мы найдем решение. Но у меня есть желание продолжить карьеру в качестве футболиста.



Раньше я уже говорил, сам себя я не буду обманывать, когда почувствую, что надо завершать, - скажу об этом. Сейчас я чувствую себя хорошо, травм у меня нет, готов помогать своей команде", - отметил 38-летний голкипер.



В ближайшее время на сайте Vesti.kz и нашем Youtube-канале выйдет развернутое интервью с Эричем, в котором он объяснит, что не получилось у Михала Билека в "Астане", является ли "Кайрат" заслуженным чемпионом и кто, на его взгляд, лучший игрок нынешнего сезона.



Напомним, что Эрич выступает за "Астану" с 2011 года, с ней он шесть раз становился чемпионом Казахстана. В КПЛ-2020 вратарь провел 12 матчей, трижды не позволив сопернику отличиться. Столичный клуб занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Казахстана, сыграв 16 матчей.