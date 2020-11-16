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"Нас ждет очень тяжелый график". Томасов - о непростом сезоне для "Астаны" и работе с Тихоновым

Он также высказался о своих достижениях.

"Нас ждет очень тяжелый график". Томасов - о непростом сезоне для "Астаны" и работе с Тихоновым
Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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ФК "Астана" готовится к оставшимся матчам КПЛ-2020. О подготовке, предварительной оценке сезона и рекордах клуба своим мнением с клубным сайтом поделился один из лидеров команды Марин Томасов.

- Мы с 11 ноября готовимся к остатку сезона в Алматы, впереди нас ждет очень тяжелый график - четыре игры за десять дней. Но, несмотря на это, постараемся завершить сезон на хорошей ноте.

- Если оценить сезон, насколько тяжелым он выдался?

- Этот год был тяжелым в психологическом плане - карантин, когда мы почти три месяца не тренировались, находясь дома без семьи, потом переезд в Алматы, где также уже четвертый месяц живем в гостинице. Конечно, это все накладывает отпечаток на нашу игру.

- Смотря на статистику, для тебя этот сезон тоже стал не таким ярким, как были предыдущие?

- К сожалению, это касается не только меня, но и всей команды. Думаю, что причин для этого можно найти много, но важнее всем - клубу, руководству, тренерскому штабу и футболистам - сделать нужные выводы.

- С командой работает новый тренерский штаб во главе с Андреем Тихоновым. Что он поменял в работе и как в целом работается с ним?

- Он поменял тренировочный процесс, внес коррективы в нашу игру, но за такой короткий период, тем более когда идут подряд матчи, очень сложно что-то кардинально поменять. Также сложности добавляет то, что в составе "Астаны" традиционно много сборников, поэтому в полном составе мы практически не тренировались.

- В этом сезоне ты побил рекорд Патрика Твумаси, став самым результативным игроком в истории клуба. Что для тебя это достижение?

- Конечно, очень приятно быть в истории клуба, тем более на первом месте. Но через время все будут помнить о результате команды, а не о моих голах и ассистах, поэтому важнее победы "Астаны", которые в этом сезоне нам достаются очень тяжело.

Напомним, что "Астана" не смогла выиграть "золото" КПЛ-2020. После того как чемпионом досрочно стал "Кайрат", команда ведет борьбу за второе место. Следующий матч столичный клуб проведет 21 ноября против "Шахтера".

 

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Метки:
Астана ФК КПЛ-2020

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