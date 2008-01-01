"Каспию" поставили задачу закрепиться в КПЛ и назвали бюджет на 2020 год

Клуб занимает предпоследнее место в премьер-лиге.

Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 17:26

Футбольный клуб "Каспий" по итогам нынешнего сезона должен закрепиться в КПЛ-2020 и достойно выступить в чемпионате, сообщили корреспонденту Vesti.kz в Управлении физической культуры и спорта Мангистауской области. Также был озвучен бюджет актауского клуба.

"Бюджет КГУ ПФК "Каспий" в 2020 году составил один миллиард З0 миллионов тенге. На эти средства были предусмотрены расходы по содержанию: команды премьер-лиги, команды второй лиги, футбольного центра (28 тренеров и 400 воспитанников), команды по футзалу, содержание объекта спортивной базы КГУ ПФК "Каспий" а также содержание футбольного стадиона "Жас Канат", - отметили в Управлении облспорта на запрос редакции.

Что касается задач, стоящих перед ФК "Каспий", то сообщили следующее:

"Перед клубом стоит задача закрепиться в пpeмьep-лигe и достойно выступить в чемпионате", - заявили там.

Напомним, по итогам 18 туров "Каспий" набрал 11 очков и занимает десятое из 11 мест. На последней строчке расположился "Окжетпес", у которого также 11 баллов. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

Отметим, премьер-лигу покинет клуб, занявший последнее место по итогам сезона.

Метки:
Каспий КПЛ-2020 Бюджет Государственный бюджет
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 17:26
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