Тренер участника Лиги Европы может возглавить "Актобе" - СМИ

63-летний болгарский специалист Стойчо Младенов может возглавить "Актобе", сообщает KazFootball.kz.

"В этом году у Младенова заканчивается контракт с "Кайсаром", и с большой долей вероятности он покинет команду. В кызылординском клубе Стойчо работает уже четвертый сезон.

Под его руководством "Кайсар" становился обладателем Кубка Казахстана-2019, после чего Младенов был признан лучшим тренером года. Этим летом "Кайсар" впервые в своей истории выступил в еврокубках, уступив во втором раунде Лиги Европы АПОЭЛу (1:4).

"Актобе" вернулся в премьер-лигу и перед пятикратным чемпионом Казахстана стоят высокие задачи, одной из которых является получение путевки в еврокубки. Младенов успешно справлялся с подобной задачей в Кызылорде.", - говорится в сообщении.

Летом 2016 года Стойчо Младенов возглавлял "Атырау", с которым по итогам сезона занял восьмую строчку в таблице.