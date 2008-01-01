Чемпион КПЛ-2021? Названы задачи "Тобола" на следующий сезон и судьба тренера

Главный тренер "Тобола" Григорий Бабаян останется у руля команды в случае завоевания "серебра" премьер-лиги в текущем сезоне, сообщает KazFootball.kz.

Также сообщается, что если по итогам сезона "Тобол" займет второе место, в следующем году перед командой будут поставлены задачи выхода в раунд плей-офф Лиги Конференций и завоевание чемпионства премьер-лиги.

В случае успеха, в зимнее межсезонье будет увеличен бюджет, и костанайцы будут усилять состав под амбициозные задачи следующего года.

На данный момент костанайцы занимают вторую строчку в турнирной таблице, оторвавшись от "Астаны" на пять очков, но у столичного клуба имеется игра в запасе.