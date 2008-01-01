Огай и Балтиев покинут "Жетысу" - СМИ

Главный тренер Дмитрий Огай и спортивный директор Руслан Балтиев по окончании сезона покинут "Жетысу", сообщает KazFootball.kz.

"Перед началом сезона перед талдыкорганцами была поставлена серьезная задача - попасть в тройку призеров. По факту у команды Огая шансы зацепиться даже за еврокубки выглядят весьма туманными.

К тому же, по ходу сезона у Огая возник конфликт с его многолетним ассистентом Кайратом Аймановым, ныне работающий в тренерском штабе "Шахтера". Вероятнее, что в клубе грядет смена руководства", - говорится в сообщении.

"Жетысу" с 22 очками после 16 игр занимает шестое место в КПЛ и отстает от "Ордабасы", который идет четвертым на пять баллов. С полной турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.