Тихонов покинет пост главного тренера "Астаны" - СМИ

Бывший футболист, капитан и тренер московского "Спартака" Андрей Тихонов покинет пост главного тренера "Астаны", сообщает Kazfootball.kz.

По информации источника, кроме Тихонова "Астану" покинут возрастные футболисты и игроки, не соответствующие уровню клуба, а также генеральный директор Михаил Гурман, спортивный директор Гани Кайназаров и исполнительный директор Давид Лория.

Тихонов возглавил "Астану" в середине октября. Под руководством 50-летнего специалиста команда провела четыре матча, в которых одержала две победы и потерпела два поражения. После 16-ти игр "Астана" с 27 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Казахстана, победителем которого досрочно стал "Кайрат". Ранее в этом сезоне "Астана" вылетела из квалификации Лиги чемпионов, а затем отборочного турнира Лиги Европы.