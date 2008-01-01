Добыл команде чемпионство, или чего добился Вагнер Лав за три месяца в "Кайрате"

С бразильцем продлили контракт.

Вагнер Лав. Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 14:38
Бразильский нападающий Вагнер Лав добился впечатляющих результатов за три месяца в "Кайрате", сообщает телеграм-канал ЦВБП-медиа.

Отмечается, что 36-летний легионер занял второе место в команде по обводкам, забил больше всех голов в 15 матчах (семь в чемпионате и три в Лиге Европы), чаще всех бил по воротам, а также добыл для алматинского клуба первое чемпионство с 2004 года.

Напомним, что 6 ноября "Кайрат" объявил о пролонгации контракта с нападающим.

Лав перешел в состав "желто-черных" летом этого года и стал одним из лидеров клуба. Помимо голов, он сделал шесть результативных передач во всех турнирах.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Кайрат ФК Лав Вагнер Бразилия
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 14:38
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