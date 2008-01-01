"Астана" заинтересовалась нападающим сборной Узбекистана из европейского клуба

Он - воспитанник "Пахтакора".

Джасурбек Яхшибоев. Фото: ФК "Шахтер" (Солигорск)©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 09:44
Белорусский комментатор Владислав Татур в своем телеграм-канале сообщил, что "Астана" заинтересована в подписании контракта с узбекским форвардом солигорского "Шахтера" Джасурбеком Яхшибоевым.

"Не факт, что Джасурбек Яхшибоев следующий сезон проведет в Беларуси: им активно интересуется "Астана", - написал он.

При этом казахстанский журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале написал по этому игроку следующее: "Но по моей информации, все немного не так. "Астане" предложили его. Но в планы столичного клуба он не входит. Особенно из-за цены".

Отметим, что 23-летний Яхшибоев является воспитанником ташкентского "Пахтакора". Нынешний сезон он начинал в белорусском клубе "Энергетик-БГУ", за который отыграл 14 матчей, забив девять голов и сделав три ассиста. В летнее трансферное окно перешел в солигорский "Шахтер", в составе которого забил семь голов в 11 играх. В Беларуси он выступает в рамках арендного соглашения, так как правами на него обладает "Пахтакор". 

Ранее привлекался в юношеские и молодежные сборные своей страны. За национальную команду провел два матча.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Астана ФК Беларусь
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 09:44
© 2008 - 2020 ТОО «EML»