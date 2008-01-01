Кандидат в сборную Казахстана решил покинуть дебютанта Лиги Европы и нашел себе новый клуб

Защитник "Кайсара" Багдат Каиров решил покинуть кызылординский клуб. Об этом сообщает телеграм-канал "Гол емес".

По информации источника, 27-летний игрок ведет активные переговоры с одним из клубов КПЛ. Есть информация, что Каиров даже успел подписать предварительный контракт с новой командой.

Ранее сообщалось, что вернуть своего воспитанника хочет "Актобе", который выиграл конференцию в первой лиге и завоевал путевку в премьер-лигу.

В нынешнем сезоне Каиров стал основным игроком "Кайсара" и сыграл 17 матчей в КПЛ. Также на его счету одна игра в Лиге Европы, где "волки" дебютировали во втором квалификационном раунде. Футболист несколько раз попадал на карандаш тренеров сборной Казахстана.