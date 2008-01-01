Футболистам "Кайрата" урезали премиальные за чемпионство. Названа причина

Футболистам алматинского "Кайрата" двое урезали размер премиальных за победу в чемпионате Казахстана сезона-2020. Об этом сообщает телеграм-канал "Инсайды от Карпа".

По информации источника, перед началом сезона команде было обещано 1,5 миллиона евро за чемпионство. Теперь сумму снизили вдвое - до 750 тысяч евро. Ранее назывались другие цифры.

Причина такого решения - "с 2017 года в чемпионате Казахстана играют 12 команд в три круга. В этом сезоне из-за пандемии COVID-19 сыграно было только два из них. Поэтому там и приняли решение о понижении суммы выплат".

Ранее стала известна зарплата Вагнера Лава по новому контракту с "Кайратом". В 13 матчах премьер-лиги он забил семь голов и отдал пять ассистов, а также помог алматинскому клубу завоевать первое за 16 лет чемпионство.