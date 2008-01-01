Стала известна зарплата Вагнера Лава по новому контракту с "Кайратом"

Также ему выписали подписной бонус.

Вагнер Лав. Фото: ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 17:11

Стало известно, сколько будет зарабатывать нападающий Вагнер Лав в "Кайрате" по новому контракту.

По информации телеграм-канала "Инсайды от Карпа", зарплата бразильца составит 1,2 миллиона евро в год. Также ему выписали подписной бонус в размере 700 тысяч евро.

6 ноября "Кайрат" объявил о продлении контракта с Вагнером на один год. Бразилец перешел в алматинский клуб летом этого года и помог "Кайрату" завоевать первое за 16 лет чемпионство. В 13 матчах чемпионата Казахстана он забил семь голов и отдал пять ассистов.

 

 

Метки:
Лав Вагнер Кайрат ФК КПЛ-2020 Бразилия
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 17:11
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