Стала известна зарплата Вагнера Лава по новому контракту с "Кайратом"

Стало известно, сколько будет зарабатывать нападающий Вагнер Лав в "Кайрате" по новому контракту.

По информации телеграм-канала "Инсайды от Карпа", зарплата бразильца составит 1,2 миллиона евро в год. Также ему выписали подписной бонус в размере 700 тысяч евро.

6 ноября "Кайрат" объявил о продлении контракта с Вагнером на один год. Бразилец перешел в алматинский клуб летом этого года и помог "Кайрату" завоевать первое за 16 лет чемпионство. В 13 матчах чемпионата Казахстана он забил семь голов и отдал пять ассистов.