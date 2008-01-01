Клуб РПЛ вышел на "Кайрат" по трансферу защитника сборной Казахстана

Ему всего 20 лет.

Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 21:39
Один из клубов российской премьер-лиги (РПЛ) намерен приобрести защитника "Кайрата" Нуралы Алипа, сообщает Meta-ratings.kz.

Отмечается, в офис алматинского клуба пришел официальный запрос по молодому защитнику сборной Казахстана. Название клуба держится в секрете, но предположительно речь идет либо о "Краснодаре", либо о "Ростове". Скауты именно этих клубов заняты поиском центрального защитника для приобретения в ближайшее трансферное окно.

Алип - один из самых перспективных футболистов Казахстана. В нынешнем сезоне КПЛ защитник стал одним из лидеров "Кайрата", впервые за долгие годы ставшего чемпионом страны.

Кроме того, Алип - левоногий центральный защитник, а это большая редкость на трансфером рынке. Нуралы всего 20 лет, и он еще будет прогрессировать.

Следовательно, игрока можно рассматривать как актив, способный в будущем принести прибыль.

С этой точки зрения интерес "Ростова" выглядит вполне логичным, также учитывая положительный опыт с подписанием хавбека сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова.

"Краснодар" также находится в поиске игрока со схожими характеристиками. Алип в РПЛ не будет считаться легионером, что крайне немаловажно для "быков".

Однако руководство "Кайрата" не горит желанием расставаться с одним из своих лидеров. Но, если с финансовой точки зрения предложение будет интересным, то удерживать защитника в клубе не станут.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Кайрат ФК Россия Премьер-лига России Ростов ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 21:39
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