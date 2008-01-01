"Астана" сделала предложение дебютанту сборной Казахстана из европейского клуба

В текущем сезоне он забил восемь голов.

Владислав Васильев. Фото: КФФ©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 19:20
Полузащитник белорусского клуба "Рух" Владислав Васильев может перейти в столичную "Астану", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Титулованный клуб выходил на 23-летнего футболиста, однако Васильев не готов возвращаться в КПЛ. Приоритетом для игрока сборной Казахстана является продолжение карьеры в Европе.

Васильев принадлежит "Динамо-Бресту", в составе которого в прошлом году стал чемпионом Беларуси, однако в этом сезоне выступает за "Рух" в рамках арендного соглашения. В сезоне 2020 года на его счету восемь голов и семь голевых передач.

За сборную Казахстана Васильев дебютировал в выездном матче против Беларуси в Минске. На ноябрьские игры против Черногории, Албании и Литвы полузащитник не был вызван из-за положительного теста на наличие коронавируса.
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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 19:20
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