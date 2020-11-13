"Его хотели убрать из команды". Рудосельский - об игроке сборной Казахстана и чемпионстве "Кайрата"

Экс-защитник "Кайрата" Тимур Рудосельский
, выступающий сейчас за армянский "Лори"
, в интервью KazFootball.kz
заявил, что не мечтает о возвращении в родную команду, а также рассказал, кто в свое время отстоял в алматинском клубе полузащитника сборной Казахстана Айбола Абикена
.
- Ты уже твердый игрок своей нынешней команды, забиваешь голы, попал в символическую сборную. Чувствуешь, что вызов в национальную сборную не за горами?
- Я работаю каждый день для этого. Это моя одна из главных целей - попасть в национальную сборную. Мое дело - работать, показывать, на что я способен, а все остальное за главным тренером.
- По-прежнему мечтаешь вернуться в "Кайрат"? Нет ли у тебя каких-либо обид на клуб?
- Нет такой мечты. Я люблю "Кайрат", это моя команда, мой город. Никаких обид нет и быть не может. Мы хорошо расстались с клубом, всегда с ними на связи. Пользуясь случаем, хочу поздравить их с чемпионством, в первую очередь, Кайрата Советаевича, который больше всего этого хотел, долго к этому шел и добился своего.
- Как тебе нынешний "Кайрат"? Кого бы выделил из команды?
- Выделять никого не буду, просто рад за свою родную команду и желаю ей только успехов в дальнейшем.
- Как ты думаешь, почему из футболистов твоего поколения в "Кайрате" смог закрепиться только Абикен? Хотя были и Дильшат Мусаев, Рифат Нурмугамет.
- Абикен - очень хороший футболист, давно его знаю. Но были моменты, когда и его хотели убрать из команды. К счастью, Патрик Ван Лиувен (бывший спортивный директор "Кайрата") переубедил руководство, сказал, что Айболу нужно время и он станет качественным игроком. В итоге так и вышло.
Рифат - тоже качественный футболист, уже забивал за "Кайрат", а недавно выиграл первую лигу с "Актобе". Этот парень еще покажет себя, не за горами тот момент, когда его вызовут и в сборную. Ему просто нужно время.
Напомним, что Рудосельский - воспитанник "Кайрата".
Весной казахстанец подписал предварительный контракт со "Смолевичами" из чемпионата Беларуси, однако трансфер в итоге сорвался из-за карантина и закрытия границ. В "Лори" игрок перешел в августе.
В прошлом Рудосельский выступал за молодежную сборную Казахстана и был ее капитаном. В национальную команду он вызывался в отборочном цикле чемпионата мира-2018.
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