В "Ордабасы" задумали зачистить состав и пригласить нового иностранного тренера

Зимой состав "Ордабасы" будет обновлен, а команду возглавит новый тренер, сообщает Meta-ratings.kz.



Отмечается, что руководство шымкентского клуба приняло решение существенно омолодить состав команды. Дело в том, что в этом сезоне цвета "Ордабасы" защищали сразу десять футболистов в возрасте 30 лет и старше. Оборона южан считается одной из самых медленных в лиге, есть проблемы и на флангах. К тому же, в основной состав стучатся местные молодые игроки - Шайзада, Хаджиев и Астанов.



Однако это не значит, что всех возрастных игроков спишут разом. В команде есть исполнители со статусом неприкасаемых. К ним относятся многолетний лидер Абдулаи Диакате и бразильский бомбардир Жоау Пауло, а также опытный аргентинский защитник Пабло Фонтанелло.



Почти наверняка команду покинет серб Александр Симчевич, положение остальных футболистов будет оценивать новый главный тренер.



Уход Кахабера Цхададзе с поста наставника команды - вопрос, практически решенный, хоть президент Бахтияр Байсеитов и отрицает эту информацию в СМИ. От грузинского специалиста устала команда, и руководство уже рассматривает кандидатуры других тренеров - преимущественно иностранных.



Отметим, что в таблице "Ордабасы" идет на четвертом месте, набрав 27 очков в 17 матчах. В 19-м туре, 21 ноября, шымкентский клуб сыграет с "Кайсаром".