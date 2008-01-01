В "Ордабасы" задумали зачистить состав и пригласить нового иностранного тренера

Но в команде есть неприкасаемые.

Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 17:22

Зимой состав "Ордабасы" будет обновлен, а команду возглавит новый тренер, сообщает Meta-ratings.kz

Отмечается, что руководство шымкентского клуба приняло решение существенно омолодить состав команды. Дело в том, что в этом сезоне цвета "Ордабасы" защищали сразу десять футболистов в возрасте 30 лет и старше. Оборона южан считается одной из самых медленных в лиге, есть проблемы и на флангах. К тому же, в основной состав стучатся местные молодые игроки - Шайзада, Хаджиев и Астанов.

Однако это не значит, что всех возрастных игроков спишут разом. В команде есть исполнители со статусом неприкасаемых. К ним относятся многолетний лидер Абдулаи Диакате и бразильский бомбардир Жоау Пауло, а также опытный аргентинский защитник Пабло Фонтанелло.

Почти наверняка команду покинет серб Александр Симчевич, положение остальных футболистов будет оценивать новый главный тренер.

Уход Кахабера Цхададзе с поста наставника команды - вопрос, практически решенный, хоть президент Бахтияр Байсеитов и отрицает эту информацию в СМИ. От грузинского специалиста устала команда, и руководство уже рассматривает кандидатуры других тренеров - преимущественно иностранных.

Отметим, что в таблице "Ордабасы" идет на четвертом месте, набрав 27 очков в 17 матчах. В 19-м туре, 21 ноября, шымкентский клуб сыграет с "Кайсаром". 

Метки:
Футбол КПЛ-2020 Ордабасы ФК Цхададзе Кахабер
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 17:22
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