Пятикратный чемпион КПЛ собрался вернуть кандидата в сборную Казахстана

Клуб намерен попасть в еврокубки.

Багдат Каиров. Фото: ФК "Кайсар"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 18:06

Вернувшийся в премьер-лигу "Актобе", имеющий в своем активе пять чемпионских титулов, намерен сделать ставку на доморощенных футболистов, сообщает Meta-ratings.kz.

Отмечается, что внимание клуба привлек универсальный защитник Багдат Каиров, зимой отправившийся в "Кайсар". В нынешнем сезоне он стал основным игроком команды и успел сыграть 17 матчей в КПЛ.

Одна из задач "Актобе" - попадание в еврокубки. Для этой цели был приглашен известный белорусский специалист Алексей Бага.

Каиров, начиная с юных лет, находился в структуре "Актобе", играя в дублирующем и основном составах, и лишь в 2015 году один год провел в аренде. Тогда защитник сыграл 19 матчей в первой лиге. Футболист несколько раз попадал на карандаш тренеров сборной Казахстана.

Метки:
Футбол КПЛ-2020 Актобе ФК Кайсар ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 18:06
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