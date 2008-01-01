Пятикратный чемпион КПЛ собрался вернуть кандидата в сборную Казахстана

Вернувшийся в премьер-лигу "Актобе", имеющий в своем активе пять чемпионских титулов, намерен сделать ставку на доморощенных футболистов, сообщает Meta-ratings.kz.



Отмечается, что внимание клуба привлек универсальный защитник Багдат Каиров, зимой отправившийся в "Кайсар". В нынешнем сезоне он стал основным игроком команды и успел сыграть 17 матчей в КПЛ.



Одна из задач "Актобе" - попадание в еврокубки. Для этой цели был приглашен известный белорусский специалист Алексей Бага.



Каиров, начиная с юных лет, находился в структуре "Актобе", играя в дублирующем и основном составах, и лишь в 2015 году один год провел в аренде. Тогда защитник сыграл 19 матчей в первой лиге. Футболист несколько раз попадал на карандаш тренеров сборной Казахстана.