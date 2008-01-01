От Шомко до Зайнутдинова. У сборной Казахстана выпал целый состав, который выглядит сильнее нынешнего

Сборной Казахстана осталось сыграть два заключительных матча в рамках группового этапа Лиги наций-2020/21. У команды Михала Билека - кадровые проблемы серьезных масштабов, в связи с чем корреспондент Vesti.kz составил целый список игроков, которые отсутствуют по разным причинам, и этот набор футболистов оказался весьма впечатляющим.



Ненад Эрич, вратарь



Да, лидер "Астаны" давно отказался от выступлений за сборную, но он один из тех игроков столичного клуба, которые вряд ли заслуживают критические отзывы в свою сторону в этом сезоне. Несмотря на возраст, Эрич остается в рейтинге лучших вратарей КПЛ, а значит вполне мог бы соответствовать уровню сборной, тем более, что его сменщик в клубе Дмитрий Непогодов в список команды Билека попадает регулярно.



Дмитрий Шомко, левый защитник



Мы знаем, что отношение Билека к Шомко стало резко нейтральным после ухода чеха из "Астаны". Да, справедливости ради: и сам игрок не показывает лучшие образцы своего футбола, но, так или иначе, его опыта и запаса мастерства по-прежнему достаточно, чтобы попадать в обойму, однако этого по-прежнему не происходит.







Темирлан Ерланов, центральный защитник



Сергей Малый, центральный защитник



Две существенные потери для сборной с точки зрения надежности и вариативности обороны. Ерланова и Малого крайне непросто заменить в нынешних обстоятельствах, но интересно, что сборной уже удалось сыграть всухую с Черногорией. Посмотрим, что будет в официальных матчах.



Дмитрий Мирошниченко, правый защитник



Да, в данном случае сложно назвать Мирошниченко игроком, которого будет остро не хватать сборной, но, так или иначе, для обоймы Дмитрий мог бы пригодиться.



Александр Меркель, центральный полузащитник



Георгий Жуков, центральный полузащитник



Два игрока с очень противоречивой репутацией в Казахстане, но при этом, если оценивать их по исключительно футбольным качествам, это абсолютно точно футболисты уровня основного состава сборной. О причинах их отсутствия нам говорить столь же сложно, как и Билеку, но констатируем лишь одно - при наличии Меркеля и Жукова наша команда бы многое приобрела.







Бауыржан Исламхан, атакующий полузащитник



Еще одна ключевая фигура сборной, но тут причина отсутствия совершенно неординарная и достаточно пугающая. Дело с допингом Исламхана только набирает обороты, и есть определенный риск, что сборная потеряла своего капитана не только на ближайшие игры.



Бахтиер Зайнутдинов, атакующий полузащитник



Столкновение с коленом Дениса Терентьева выбило одного из лидеров сборной Казахстана на решающие матчи Лиги наций. Увы, так выходит, что игрок ЦСКА суммарно пропустит по итогам нынешнего розыгрыша Лиги наций ровно половину матчей, и это очень сильно бьет по результатам и потенциалу атакующей линии сборной.









Айбар Жаксылыков, нападающий



Роман Муртазаев, нападающий



У Билека почти всегда вызываются в сборную Абат Аймбетов и Алексей Щеткин, а вот остальные кандидаты порой варьируются. В этот раз тренер вызвал дуэт из "Ордабасы" - Сергея Хижниченко и Тохтара Жангылышбая. Чем эти игроки принципиально сильнее или лучше (в плане той же результативности) Жаксылыкова или Муртазаева, понять сложно. С игроком "Тобола" складывается примерно та же история, что и с Шомко, только уже на более длинной дистанции, и опять же мы справедливо отметим, что Роман играет не блестяще, но, вероятно, не хуже, чем его коллеги из "Ордабасы".



С Жаксылыковым, возможно, немного все проще: форвард "Жетысу" заработал длительную дисквалификацию в КПЛ, в сборной его уже попробовали и пока решили, чтобы игрок прежде всего эмоционально не выгорел и стабилизировал свои выступления.



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