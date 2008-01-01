Стала известна сумма бонуса для европейского клуба за игрока "Кайрата"

Болгарский "Лудогорец" получит огромный бонус, который был прописан в контракте между чемпионом Болгарии и "Кайратом", куда в январе перешел футболист сборной Польши Яцек Гуральски, сообщает Gong.bg.



Отмечается, что болгары внесли в соглашение пункт, предусматривающий выплату определенной суммы, если игрок в составе алматинского клуба выиграет чемпионство.



Как известно, "желто-черные" в этом сезоне досрочно завоевали "золото" национального турнира, вследствие чего по договору должны заплатить болгарской команде 200 тысяч левов (более 51 миллиона тенге по нынешнему курсу).



Гуральски играл за "Лудогорец" с лета 2017-го по январь 2020 года. За этот период провел 93 матча, выиграв по два раза чемпионат и Суперкубок Болгарии.



В текущем чемпионате Казахстана 28-летний полузащитник провел 16 игр, результативными действиями не отметился. Его контракт с алматинцами действует до 2023 года.