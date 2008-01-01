Невероятный удар игрока "Кайрата" со штрафного признан лучшим голом в 18-м туре КПЛ

Защитник "Кайрата" Сергей Кейлер
стал автором самого эффектного забитого мяча в рамках 18-го тура чемпионата Казахстана. По итогам голосования в телеграм-канале Vesti.kz
, игрок алматинского клуба обошел конкурентов из "Кайсара", "Жетысу" и "Шахтера".
В прошедшем туре Кейлер, будучи капитаном своей команды, поразил ворота "Кайсара" дальним ударом со штрафного, это был его первый гол в сезоне. В номинации кайратовец победил более чем уверенно, набрав 50 процентов голосов.
Полные итоги голосования за топ-5 лучших голов 18-го тура КПЛ выглядят следующим образом: