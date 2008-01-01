"Обещаю, буду много работать". Вагнер Лав - о "золоте" КПЛ, новых целях и пролонгации контракта с "Кайратом"

Бразильский нападающий "Кайрата" Вагнер Лав
прокомментировал продление контракта с "желто-черными", цвета которых защищает с лета.
"Я счастлив, что удалось продлить трудовое соглашение с "Кайратом". Очень рад, что мы завоевали титул. Благодарен всем работникам клуба, тренерскому штабу и игрокам за ту помощь, которую они оказывали на протяжении всех этих дней, как я приехал сюда. Желаю всем нам счастья и всего хорошего в следующем сезоне. Обещаю, что я буду много работать. Хочу добиться новых целей в следующем году в составе "Кайрата", - приводит слова форварда пресс-служба
клуба.
"Кайрат" объявил
о пролонгации контракта с легионером 6 ноября.
Лав перешел в состав "желто-черных" летом этого года и стал одним из главных героев клуба на пути к долгожданному чемпионству. В 13 матчах чемпионата Казахстана он забил семь голов и отдал пять ассистов.