"Обещаю, буду много работать". Вагнер Лав - о "золоте" КПЛ, новых целях и пролонгации контракта с "Кайратом"

К команде он присоединился летом.

Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 13:42
Бразильский нападающий "Кайрата" Вагнер Лав прокомментировал продление контракта с "желто-черными", цвета которых защищает с лета.

"Я счастлив, что удалось продлить трудовое соглашение с "Кайратом". Очень рад, что мы завоевали титул. Благодарен всем работникам клуба, тренерскому штабу и игрокам за ту помощь, которую они оказывали на протяжении всех этих дней, как я приехал сюда. Желаю всем нам счастья и всего хорошего в следующем сезоне. Обещаю, что я буду много работать. Хочу добиться новых целей в следующем году в составе "Кайрата", - приводит слова форварда пресс-служба клуба.

"Кайрат" объявил о пролонгации контракта с легионером 6 ноября.

Лав перешел в состав "желто-черных" летом этого года и стал одним из главных героев клуба на пути к долгожданному чемпионству. В 13 матчах чемпионата Казахстана он забил семь голов и отдал пять ассистов.
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Футбол КПЛ-2020 Кайрат ФК Лав Вагнер Бразилия
Казахстан(футбол) КПЛ
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