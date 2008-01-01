От них зависит результат. Семь игроков КПЛ, голы которых тащат команду

Димаш Тулегенов

Хорошо, когда в команде есть игрок, забивающий огромное количество голов. Но, с другой стороны, это может обернуться чрезмерной зависимостью от такого футболиста. В этом сезоне казахстанской премьер-лиги сразу в семи командах есть игроки, который забили больше 20 процентов голов команды на данный момент. Корреспондент Vesti.kz привел список лучших по этому показателю.



7. Абат Аймбетов ("Кайрат")







Нападающий алматинского клуба забил десять голов в текущем сезоне, что является вторым результатом лиги на сегодняшний день. Хорошие и, что самое главное, важные голы Абата принесли в копилку "Кайрата" немалое количество драгоценных очков. Показатель голов Абата от общего количества мячей команды - 21 процент.



6. Тони Силва ("Тараз")







Бывший игрок "Ливерпуля" огорчал соперников "Тараза" четырежды. С учетом того, что клуб забивает относительно немного (17 голов в 16 матчах), данный показатель позволяет ему войти в наш топ. Показатель - 23 процента.



5. Рунар Мар Сигурьонссон ("Астана")







Хавбек "Астаны" и сборной Исландии тоже забивает немало. В этом сезоне на его счету шесть забитых мячей, пусть половина из них и с пенальти. Больше Рунара в команде, в рамках чемпионата страны, не забивал никто. Показатель - 24 процента.



4. Биллал Себаихи ("Каспий")







Француза трудно назвать бомбардиром. В этом сезоне актауский "Каспий" в 16 матчах забил лишь 12 голов. Ни один из игроков, кроме Себаихи, не забивал больше одного раза. Сам Биллал отличался трижды, два гола забив с одиннадцатиметровой отметки. Несмотря на скромное количество мячей, цифры не обманывают - это 25 процентов всех голов команды.



3. Артем Дмитриев ("Окжетпес")







"Синегорцы" все ближе и ближе к понижению в первую лигу, но вот этот парень не унывает. Дмитриев забил четыре мяча за команду, которая в общей сложности имеет 14 голов. Эстонский полузащитник записал на свой счет 28 процентов голов "Окжетпеса".



2. Жоао Пауло ("Ордабасы")







Наверняка, многие надеялись увидеть бразильца на первом месте этого рейтинга. Все же именно Пауло является лучшим бомбардиром КПЛ, забивал в наибольшем количестве матчей. Но статистика указывает на то, что в нашем рейтинге он на втором месте. На счету Пауло 11 мячей за "Ордабасы", а это 45,8 процента всех голов команды.



1. Элгуджа Лобжанидзе ("Кайсар")







Ну а на первом месте оказался грузинский форвард "Кайсара" Лобжанидзе. Этот футболист записал себе в актив семь мячей в рамках КПЛ. Пауло поражал ворота соперников чаще, чем Элгуджа, но нужно отметить, что "Кайсар" забил гораздо меньше "Ордабасы" - 15 против 24 мячей. Тем не менее результаты обоих форвардов настолько близки, что нам пришлось эти показатели округлять. В конечном итоге Лобжанидзе забил 46,6 процента голов кызылординцев.