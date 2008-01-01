"Я очень пожалел об этом". Гуральски - о предложении из Чемпионшипа, переходе в "Кайрат" и Шпилевском

Полузащитник "Кайрата" Яцек Гуральски в интервью Sportowefakty рассказал о предложении из Чемпионшипа (второй дивизион Англии) и переходе в алматинский клуб.

– Вы двигаетесь в интересном направлении. Болгария, Казахстан. Вы не мечтали о командах из высших лиг? Как так получилось?

– Просто предложений не было. Я мечтал об Англии, Германии. После ЧМ-2018 в России я получил очень хорошее предложение от "Дерби Каунти" из Чемпионшипа. Думаю, эта лига идеально подходит моему стилю. Но руководство "Лудогорца" не отпустило меня. Я очень пожалел об этом.

– Почему "Кайрат"?

– Президент "Лудогорца" согласился на трансфер. Своим видением меня убедил прежде всего тренер Алексей Шпилевский. Он абсолютно увлечен, любит футбол, целыми днями сидит в клубе. Он очень коммуникабельный парень, учился футболу у Юлиана Нагельсманна. У него большие знания, и он отлично нас ведет. Я также был мотивирован целью выиграть чемпионат.

– Вы ближе к Китаю или Киргизии, чем к Европе.

– В будущем я бы хотел посетить эти страны. У меня еще это не получилось из-за коронавируса. Я подписал контракт в январе 2020 года, мы были на сборах в Турции, позже сыграли три матча в КПЛ, и произошел локдаун. Сейчас все встречи проходят в Алматы. Остальные команды прилетели в наш город, чтобы избежать ненужных поездок. Таким образом, мы заканчиваем лигу в одном месте.

В текущем сезоне Гуральски провел 16 матчей в премьер-лиге. В составе "Кайрата" он стал чемпионом Казахстана сезона-2020.