Пушка "Кайрата", грузинский акцент "Кайсара" и сербский класс "Жетысу". Выбери лучший гол 18-го тура КПЛ

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Защитнику "Кайрата" выпала особая честь - он вывел команду в качестве капитана на первый матч после завоеванного чемпионства. Отметить такое событие Кейлер сумел невероятным ударом со штрафного, который поразил не только каркас ворот, но и многих зрителей у экранов.
Один из связующих полузащитников "Жетысу" забил идеальный по техническому исполнению гол и тем самым принес ценные три очка своему клубу. Отличный прием, мгновенный разворот и удар с левой ноги в девятку - именно таких голов мы ждем от легионеров в КПЛ.
"Кайрат" при Алексее Шпилевском уделяет большое внимание розыгрышам аутов и вот наконец эта работа была преобразована в гол. Дино Миканович точно вбросил мяч в штрафную, Тунгышбаев отлично скинул на ход Вжещиньски и тот завершил эпизод ударом под перекладину.
Как вы понимаете, матч "Кайсар" - "Кайрат" оказался очень событийным и богатым на зрелищные голы. Еще одно взятие ворот в той игре, заслуживающее внимания состоялось уже со стороны "Кайсара". Не самый простой розыгрыш углового в итоге привел к голу одного из лучших снайперов лиги.
Российский полузащитник стал одним из героев всего тура, но его второй гол в матче с "Таразом" состоялся в том числе благодаря слаженной командной работе. "Шахтер" классно вышел из обороны в атаку, а Хубулов завершил комбинацию изящным ударом над вратарем.
Напомним, что "Кайрат" досрочно выиграл титул чемпиона Казахстана, однако в турнире остается борьба за серебряные и бронзовые медали, а также за сохранение места в высшем дивизионе.