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Пушка "Кайрата", грузинский акцент "Кайсара" и сербский класс "Жетысу". Выбери лучший гол 18-го тура КПЛ

В чемпионате Казахстана продолжают творить легионеры.

Пушка "Кайрата", грузинский акцент "Кайсара" и сербский класс "Жетысу". Выбери лучший гол 18-го тура КПЛ
Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Перед международной паузой в чемпионате Казахстана состоялся тур с обилием красочных и разнообразных голов. В рубрике Vesti.kz "Гол тура" мы предлагаем пять номинантов, голосование проводится в нашем телеграм-канале по следующей [removed]" target="_blank">ссылке

Сергей Кейлер ("Кайрат") 

Защитнику "Кайрата" выпала особая честь - он вывел команду в качестве капитана на первый матч после завоеванного чемпионства. Отметить такое событие Кейлер сумел невероятным ударом со штрафного, который поразил не только каркас ворот, но и многих зрителей у экранов. 



Ненад Адамович ("Жетысу") 

Один из связующих полузащитников "Жетысу" забил идеальный по техническому исполнению гол и тем самым принес ценные три очка своему клубу. Отличный прием, мгновенный разворот и удар с левой ноги в девятку - именно таких голов мы ждем от легионеров в КПЛ. 



Конрад Вжещиньски ("Кайрат")

"Кайрат" при Алексее Шпилевском уделяет большое внимание розыгрышам аутов и вот наконец эта работа была преобразована в гол. Дино Миканович точно вбросил мяч в штрафную, Тунгышбаев отлично скинул на ход Вжещиньски и тот завершил эпизод ударом под перекладину. 



Элгуджа Лобжанидзе ("Кайсар") 

Как вы понимаете, матч "Кайсар" - "Кайрат" оказался очень событийным и богатым на зрелищные голы. Еще одно взятие ворот в той игре, заслуживающее внимания состоялось уже со стороны "Кайсара". Не самый простой розыгрыш углового в итоге привел к голу одного из лучших снайперов лиги. 



Арсен Хубулов ("Шахтер") 

Российский полузащитник стал одним из героев всего тура, но его второй гол в матче с "Таразом" состоялся в том числе благодаря слаженной командной работе. "Шахтер" классно вышел из обороны в атаку, а Хубулов завершил комбинацию изящным ударом над вратарем. 



Напомним, что "Кайрат" досрочно выиграл титул чемпиона Казахстана, однако в турнире остается борьба за серебряные и бронзовые медали, а также за сохранение места в высшем дивизионе.



Полная таблица КПЛ-2020 доступна по следующей ссылке

 

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Метки:
КПЛ-2020 Кайрат ФК Жетысу ФК Кайсар ФК Шахтер ФК

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