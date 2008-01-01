"Актобе" определился с главным тренером после возвращения в КПЛ

Команда готовится решать амбициозные задачи.

Алексей Бага. Фото: sputniknews.lt©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 16:27

ФК "Актобе" определился с кандидатурой главного тренера после выхода в премьер-лигу. Как стало известно корреспонденту Vesti.kz, новым наставником команды станет Алексей Бага.

39-летний белорусский специалист дорабатывает сезон в литовском "Жальгирисе" из Вильнюса. Ожидается, что контракт с "Актобе" будет подписан в последних числах ноября и рассчитан на два года с возможным продлением. На КПЛ-2021 перед Багой поставят задачу вывести команду в еврокубки.

Напомним, "Актобе" вернулся в казахстанскую премьер-лигу спустя год после вылета в первый дивизион. 

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Метки:
Актобе ФК КПЛ-2020 Первая лига Казахстана
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 16:27
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