"Видимо, мы кому-то мешаем". Карпович пожаловался на судейство и увидел "заговор"

Его клуб замыкает таблицу.

Андрей Карпович. Фото: ФК "Окжетпес"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 13:42
Главный тренер "Окжетпеса" Андрей Карпович в интервью пресс-службе клуба прокомментировал результат матча с "Жетысу" (0:1) в рамках 18-го тура чемпионата Казахстана по футболу.

"Окжетпес" проиграл "Жетысу" в матче с удалением и остался на последнем месте в КПЛ

"В другой ситуации я бы сказал, что матч получился обоюдоострым, моменты имели как мы, так и соперник. Если бы на трибунах были болельщики, то игра им понравилась бы. К команде у меня нет претензий по самоотдаче.

Но это ситуация не нормальная. Я не знаю, почему Рахимбаев так обозлен на нас. В августе он не засчитал наш чистый гол в ворота "Астаны", это потом признала и экспертно-судейская комиссия.

А теперь судья не назначил пенальти в ворота "Жетысу" и не удалил вратаря. Мы этот момент пересмотрели несколько раз с разных ракурсов, фол был внутри штрафной.

Департамент судейства ведь должен был учитывать работу Рахимбаева в прошлый раз, назначая его на наш матч.

Видимо мы кому-то мешаем. Очень надеюсь, что я ошибаюсь и в следующий раз мы не будем говорить о судействе, а только о футболе", - отметил Карпович.

В 19-м туре, 21 ноября, "Окжетпес" сыграет с "Каспием". С турнирным положением клубов можно ознакомиться здесь.
Метки:
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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 13:42
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