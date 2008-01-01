"Кайрат" сменил капитана после завоевания чемпионства

В нынешнем сезоне КПЛ капитанами были три футболиста.

Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 12:40
Защитник "Кайрата" Сергей Кейлер в матче 18-го тура против "Кайсара" (2:2) впервые вывел алматинский клуб с капитанской повязкой, сообщает KazFootball.kz.

"Кайрат" упустил победу в первом матче в статусе чемпиона

Кейлер дебютировал в составе алматинского клуба в 2013 году и на сегодняшний день в премьер-лиге за "желто-черных" сыграл 35 матчей, забил два мяча. Матч против кызылординской команды стал первым для него в качестве капитана.

В нынешнем чемпионате "Кайрат" с капитанской повязкой выводили три футболиста:

1. Гафуржан Суюмбаев - 15 матчей;

2. Раде Дугалич - 2;

3. Сергей Кейлер - 1.

Отметим, что в 19-м туре, 21 ноября, "Кайсар" сыграет с "Ордабасы", а
"Кайрат" встретится с "Кызыл-Жар СК". Турнирная таблица приведена по этой ссылке.
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Казахстан(футбол) КПЛ
2
Сегодня 12:40
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