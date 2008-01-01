"Кайрат" сменил капитана после завоевания чемпионства

Защитник "Кайрата" Сергей Кейлер
в матче 18-го тура против "Кайсара"
(2:2) впервые вывел алматинский клуб с капитанской повязкой, сообщает KazFootball.kz
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"Кайрат" упустил победу в первом матче в статусе чемпиона
Кейлер дебютировал в составе алматинского клуба в 2013 году и на сегодняшний день в премьер-лиге за "желто-черных" сыграл 35 матчей, забил два мяча. Матч против кызылординской команды стал первым для него в качестве капитана.
В нынешнем чемпионате "Кайрат" с капитанской повязкой выводили три футболиста:
1. Гафуржан Суюмбаев - 15 матчей;
2. Раде Дугалич - 2;
3. Сергей Кейлер - 1.
Отметим, что в 19-м туре, 21 ноября, "Кайсар" сыграет с "Ордабасы", а
"Кайрат" встретится с "Кызыл-Жар СК". Турнирная таблица приведена по этой ссылке
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