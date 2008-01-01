Если мы хотим бороться за медали, то ошибок больше допускать нельзя - Бабаян о втором месте "Тобола"

Главный тренер "Тобола" Григорий Бабаян прокомментировал матч 18-го тура премьер-лиги против "Кызыл-Жара" (1:0), сообщает официальный сайт клуба.

"Когда борешься за медали, то легких матчей не приходится ждать. Мы это прекрасно понимали. Понимали, что будет сложнейший матч и в эмоциональном плане, и в физическом. Наши конкуренты за медали отдыхали сегодня, а мы сыграли шестой матч за двадцать дней. Было очень сложно.

Важно было победить, и счет не имел значения. Мы должны были взять три очка и добились этого. Хочу поблагодарить команду, ребята оставили все силы в этих шести играх. Мы были командой, правильно реагировали на поражения. Последние три матча команда сделала на поле все, что нужно.

Важно, что в последних играх мы не пропускаем. Это должно придать нам уверенность. К сожалению, сейчас есть травмированные футболисты. Пока не знаем, какое время им понадобится на восстановление.

Сейчас будет пауза, связанная с играми сборной. Хотелось бы пожелать удачи сборной Казахстана и всем нашим сборникам в предстоящих играх. Также хочу напомнить, что Джаба и Ника в шаге от исторического события для Грузии - выхода на Евро-2020. Мы, безусловно, будем следить за их игрой и переживать за результат. Желаю парням удачи!

После перерыва будет самый важный отрезок сезона, где нужно будет собраться и ответственно подойти к заключительным играм. Если мы хотим бороться за медали, то ошибок больше допускать нельзя", - сказал Бабаян.