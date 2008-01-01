"Окжетпес" проиграл "Жетысу" в матче с удалением и остался на последнем месте в КПЛ

Семиреченцы поднялись на шестую строчку.

Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 18:52
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 18
Окжетпес - Жетысу 0:1

Голы: Адамович, 21 (0:1)

Турнирная таблица

Кокшетауский "Окжетпес" потерпел поражение от талдыкорганского "Жетысу" в 18-м туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась минимальной победой семиречинцев. Автором единственного гола стал Ненад Адамович, отличившийся на 21-й минуте игры.

При этом "Окжетпес" на 86-й минуте остался в меньшинстве - за вторую желтую карточку был удален Алексей Гаврилович.

После этой игры "Окжетпес" с 11 очками остался на последнем месте в турнирной таблице. "Жетысу" набрал 22 балла и поднялся на шестое место.

Метки:
Окжетпес ФК Жетысу ФК КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 18:52
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