"Окжетпес" проиграл "Жетысу" в матче с удалением и остался на последнем месте в КПЛ

Кокшетауский "Окжетпес" потерпел поражение от талдыкорганского "Жетысу" в 18-м туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась минимальной победой семиречинцев. Автором единственного гола стал Ненад Адамович, отличившийся на 21-й минуте игры.

При этом "Окжетпес" на 86-й минуте остался в меньшинстве - за вторую желтую карточку был удален Алексей Гаврилович.

После этой игры "Окжетпес" с 11 очками остался на последнем месте в турнирной таблице. "Жетысу" набрал 22 балла и поднялся на шестое место.