Главный тренер "Кайсара" отстранил казахстанских футболистов от тренировок и матчей

В кызылординском "Кайсаре" разгорелся очередной конфликт, сообщает Meta-ratings.kz. Сразу несколько казахстанских футболистов вступили в перепалку с легионерами команды – защитником Иваном Графом и нападающим Александром Колевым.

Инцидент произошел после того, как футболисты сошлись в жестком стыке на тренировке. Один из казахстанцев высказал свое недовольство Графу, а за хорвата вступился Колев. Очевидцы уверяют, что конфликт продолжался длительное время.

В результате от игр и тренировок до конца сезона были отстранены защитник Куаныш Калмуратов, полузащитник Шохан Абзалов и голкипер Нурымжан Салайдин. Еще раньше из состава отцепили защитника сборной Казахстана Елдоса Ахметова.

На матч 18-го тура премьер-лиги вышеперечисленные футболисты не попали в заявку. Главный тренер "Кайсара" Стоичо Младенов не планирует давать им шансы до окончания чемпионата.

Ранее сообщалось, что Младенов едва не подрался с футболистом "Кайсара" в раздевалке после поражению "Каспию" в 16-м туре КПЛ. Позже сам тренер прояснил ситуацию.