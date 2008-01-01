"Тараз" дважды забил в меньшинстве, но проиграл "Шахтеру" в матче с хет-триком и автоголом

В игре еще был пенальти.

Фото: ПФЛК
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Сегодня 16:56
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 18
Тараз - Шахтер 2:4

Голы: Хубулов, 4 (0:1); Хубулов, 28 (0:2); Сейсен, 40 (0:3); Хубулов, 58 (0:4); Жумабек, 73 (1:4); Силва Са, 74 (2:4)

Турнирная таблица

Карагандинский "Шахтер" обыграл "Тараз" в 18-м туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Горняки" сделали весомую заявку на победу уже в первом тайме, забив три безответных мяча. Сначала на 4-й минуте Арсен Хубулов открыл счет, реализовав пенальти, а спустя 24 минуты полузащитник "Шхатера" оформил дубль. На 40-й минуте голкипер "Тараза" Мухаммеджан Сейсен забил в свои ворота. При этом таразцы с третьей минуты играли в меньшинстве после удаления Сержа Ньюаджи.

На 58-й минуте Хубулов сделал хет-трик и довел счет до 4:0. После этого "Тараз" попытался сделать камбэжк, забив два гола за минуту. Сначала на 73-й минуте отличился Абылайхан Жумабек, а потом - Тони Сильва.

Но на большее у "Тараза" не хватило ни времени, ни сил. В итоге "Шахтер" победил со счетом 4:2, набрал 23 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице. Таразский клуб (17) остался восьмым.

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Сегодня 16:56
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