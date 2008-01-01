Прямая трансляция матча "Кызыл-Жар СК" - "Тобол" и еще двух игр 18-го тура КПЛ

Первые две встречи начнутся в 15:00.

Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 09:00
Сегодня, 8 ноября, пройдут три матча 18-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сыграют "Кызыл-Жар СК" - "Тобол" (начало - в 15:00 по времени Нур-Султана), "Тараз" - "Шахтер" (15:00) и "Окжетпес" - "Жетысу" (17:00). Последние две игры в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала, где будет показан и первый матч.

Прежде "Кызыл-Жар СК" и "Тобол" провели 27 игр, в которых петропавловцы одержали шесть побед при пяти ничьих и 16 поражениях с разницей мячей 15-47.

"Тараз" и "Шахтер" встречались в 57 случаях - 16 побед в активе южан при 13 ничьих и 28 неудачах с разницей мячей 51-79.

"Окжетпес" и "Жетысу" сыграли 35 очных встреч - в них 15 раз выиграли кокшетаусцы при семи ничьих и 13 поражениях с разницей мячей 44-33. 

В других матчах 18-го тура "Астана" сыграла вничью с "Ордабасы" - 1:1 (11 марта), также очки поделили "Кайсар" и "Кайрат" - 2:2.

Турнирная таблица КПЛ-2020
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Кызыл-Жар СК Тобол ФК Тараз ФК Шахтер ФК Окжетпес ФК Жетысу ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 09:00
© 2008 - 2020 ТОО «EML»